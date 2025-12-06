L’Italia dello snowboard apre la stagione con una giornata da incorniciare. Sulle nevi cinesi di Mylin, nella prova di gigante parallelo che inaugura la Coppa del Mondo 202526, gli azzurri fanno il pieno: Maurizio Bormolini vince tra gli uomini, Lucia Dalmasso trionfa tra le donne, con altri due italiani sul podio, Aaron March e Elisa Caffont. È una di quelle giornate che raccontano, da sole, il livello del “Dream Team” azzurro del parallelo: quattro podi su quattro disponibili, dominio tecnico e mentale, e un segnale chiarissimo alla concorrenza internazionale a pochi mesi dall’inverno che porterà verso Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Snowboard parallelo, trionfo azzurro in Cina: Bormolini e Dalmasso dominano l’opening di Coppa del Mondo