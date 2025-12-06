SmackDown 05.122025 Gunther é il boss finale

Benvenuti all’analisi dello SmackDown andato in scena dal Moody Center di Austin, Texas. Una puntata che segna il fallout di Survivor Series e soprattutto la finale del torneo Last Time Is Now, con Gunther e LA Knight pronti a sfidarsi per il diritto di affrontare John Cena a Saturday Night’s Main Event. Lo show si apre con un video recap di Survivor Series. Vengono mostrati gli arrivi in arena di Charlotte Flair, Alexa Bliss, le Kabuki Warriors, LA Knight e Gunther. Drew McIntyre arriva a bordo di un pickup bianco ma viene immediatamente fermato da Nick Aldis con la sicurezza. Aldis gli comunica che è ancora sospeso, nonostante la vittoria a WarGames. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SmackDown 05.12.2025 Gunther é il boss finale