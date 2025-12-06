SmackDown 05.122025 Gunther é il boss finale
Benvenuti all’analisi dello SmackDown andato in scena dal Moody Center di Austin, Texas. Una puntata che segna il fallout di Survivor Series e soprattutto la finale del torneo Last Time Is Now, con Gunther e LA Knight pronti a sfidarsi per il diritto di affrontare John Cena a Saturday Night’s Main Event. Lo show si apre con un video recap di Survivor Series. Vengono mostrati gli arrivi in arena di Charlotte Flair, Alexa Bliss, le Kabuki Warriors, LA Knight e Gunther. Drew McIntyre arriva a bordo di un pickup bianco ma viene immediatamente fermato da Nick Aldis con la sicurezza. Aldis gli comunica che è ancora sospeso, nonostante la vittoria a WarGames. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
News recenti che potrebbero piacerti
STANOTTE, scopriremo chi tra Gunther - WWE ed L.A. Knight guadagnerà il diritto di affrontare John Cena nel sul ultimo match! Non perderti il nuovo episodio di WWE SmackDown, live con commento in italiano a partire dalle 2:00 su discovery+! #DiscoveryPl - facebook.com Vai su Facebook
Why Gunther Should Make His Return on WWE SmackDown - If you’ve watched Monday Night Raw recently, you’ve probably noticed a glaring omission from the shows. Scrive msn.com