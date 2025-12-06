Il duo composto dagli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf si è aggiudicato la tappa di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2025-2026. Sul tracciato teutonico la coppia austriaca ha dominato la scena, chiudendo con il miglior tempo in entrambe le manche. Gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf hanno chiuso la propria gara con il tempo complessivo di 1:25.609 (42.723 nella prima manche e 42.886 nella seconda) precedendo i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt (42.783 e 42.934) con un distacco di 108 millesimi mentre completano il podio gli austriaci Yannick Mueller e Armin Frauscher (42. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, Gatt/Schoepf vincono a Winterberg, chiudono la top10 Brunner/Weissensteiner