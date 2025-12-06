Skinhead lo stile della strada
Roma, 6 dic – Oggi torniamo ad occuparci delle sottoculture. E, più precisamente, del ruolo che esse hanno avuto nell’influenzare la moda anche al di là delle stesse. Parleremo dei capispalla che hanno fatto la storia del movimento skinhead, a partire dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. Il bomber. Quando parliamo di skinhead, probabilmente la giacca più iconica a cui tutti pensiamo è il classico bomber, che nasce durante la prima guerra mondiale come abbigliamento per i piloti d’aereo che avevano la necessità di ripararsi dal freddo, in quanto molti velivoli erano dotati di abitacolo scoperto. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 4 gennaio 1970, Keith Moon, il batterista di The Who, fu segnato da una tragedia che lo avrebbe perseguitato fino alla fine dei suoi giorni. Quel giorno, dopo essere stato molestato da un gruppo di skinhead che lo criticavano per il suo stile di vita sontuoso, M - facebook.com Vai su Facebook
Migranti, Gino Strada: Minniti uno ‘sbirro’ e gli skinheads non sono ‘folclore’ - Il fondatore di Emergency, Gino Strada, non si sottrae al dibattito sull’accoglienza che l’Italia dovrebbe offrire ai migranti che giungono nel nostro paese dal Mediterraneo. it.blastingnews.com scrive
Made in the UK: lo stile di strada dal Punk alla Thatcher - Durerà fino al 12 luglio la mostra "Made in the UK: lo stile di strada dal Punk alla Thatcher" una monografica di Janette Beckman organizzata dalla ONO Arte di via Santa Marherita 10. Come scrive corrieredibologna.corriere.it