skinhead lo stile della strada

Roma, 6 dic – Oggi torniamo ad occuparci delle sottoculture. E, più precisamente, del ruolo che esse hanno avuto nell'influenzare la moda anche al di là delle stesse. Parleremo dei capispalla che hanno fatto la storia del movimento skinhead, a partire dagli anni '60 fino ai giorni nostri. Il bomber. Quando parliamo di skinhead, probabilmente la giacca più iconica a cui tutti pensiamo è il classico bomber, che nasce durante la prima guerra mondiale come abbigliamento per i piloti d'aereo che avevano la necessità di ripararsi dal freddo, in quanto molti velivoli erano dotati di abitacolo scoperto.

