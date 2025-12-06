In riviera prende il via la stagione del musical. Al teatro comunale di Cesenatico sbarca una delle rappresentazioni più note, Sister Act, che sarà messo in scena domani pomeriggio alle 16. Lo spettacolo ha fatto registrare subito il tutto esaurito, anche in virtù del fatto che la firma del cartellone per la direzione artistica di Ivan Boschi è una garanzia. Il perfetto incontro tra tradizione, teatro e coro gospel, vede protagonisti attori, cantanti e ballerini della compagnia " La Ragnatela ", per dar vita agli spettacoli teatrali di fine e inizio anno. La trama della rappresentazione vede protagonista una involontaria testimone di un omicidio compiuto dal boss suo ex amante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Sister act’ apre la stagione del musical