Sinner e Kyrgios insieme Bomba sul 2026

Tutti alla Open Week degli Australian Open. Anche Nick Kyrgios. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti saranno infatti i protagonisti del primo slam della stagione 2026, in programma a Melbourne dal 18 gennaio. Oltre a Kyrgios, non mancheranno Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime e Alex de Minaur. Ad aprire il calendario delle esibizione martedì 13 gennaio Musetti che sfiderà Alexander Zverev. Il giorno dopo spazio al Million One Point Slam, con Kyrgios che fa il suo ritorno in campo, e Alcaraz. I due si contenderanno un montepremi da 1 milione di dollari: ogni match sarà deciso da un unico punto, in un formato a eliminazione diretta ad altissima pressione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner e Kyrgios, insieme... Bomba sul 2026

