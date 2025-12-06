Sinner che umiliazione per Alcaraz | tennis nella bufera

Jannik Sinner continua a sorprendere il mondo del tennis e la notizia delle ultime ore lo mette persino davanti ad Alcaraz. La stagione appena conclusa gli ha lasciato addosso una consapevolezza nuova, quella dei campioni che sanno di poter tornare subito dove vogliono, però senza perdere la calma. Sinner ha giocato un anno ad altissimi livelli, ha conquistato titoli pesanti, ha trascinato l’Italia e ha chiuso un 2025 che infatti resterà nella memoria di molti. Eppure la sua testa non è più lì, perché come sempre accade ai grandi il futuro conta più del passato. Vuole riprendersi il numero uno al mondo, vuole farlo ai danni di Carlos Alcaraz e vuole farlo alla sua maniera, con il lavoro silenzioso e quella determinazione che ormai è la sua firma. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner, che umiliazione per Alcaraz: tennis nella bufera

