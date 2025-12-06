Sinner-Alcaraz ecco perché vincono | la rivelazione del collega

Perché Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vincono sempre? A dare una risposta ci pensa Andrey Rublev. Il tennista russo, in occasione della sua apparizione all’UTS di Londra, ammette: "Carlos e Jannik sono ovviamente avanti rispetto a tutto il resto dei giocatori, questa è la semplice verità. Il motivo? Per me loro semplicemente giocano a tennis. Non giocano con la paura o la speranza che l’altro giocatore sbagli. Pensano solo a giocare a tennis, secondo me non pensano neanche al punteggio o a quello che sta facendo il giocatore dall’altra parte della rete. È questa la differenza rispetto agli altri". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, ecco perché vincono: la rivelazione del collega

