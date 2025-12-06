Sinner-Alcaraz ecco perché vincono | la rivelazione del collega

Liberoquotidiano.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vincono sempre? A dare una risposta ci pensa  Andrey Rublev. Il tennista russo, in occasione della sua apparizione all’UTS di Londra, ammette: "Carlos e Jannik sono ovviamente avanti rispetto a tutto il resto dei giocatori, questa è la semplice verità. Il motivo? Per me loro semplicemente giocano a tennis.  Non giocano con la paura o la speranza che l’altro giocatore sbagli. Pensano solo a giocare a tennis, secondo me non pensano neanche al punteggio o a quello che sta facendo il giocatore dall’altra parte della rete. È questa la differenza rispetto agli altri". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sinner alcaraz ecco perch233 vincono la rivelazione del collega

© Liberoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, ecco perché vincono: la rivelazione del collega

Argomenti simili trattati di recente

sinner alcaraz perch233 vinconoSinner tradito, l’Australian Open vota Alcaraz: “Vincerà Carlos. Jannik l’ostacolo”. Il precedente che preoccupa - L'Australian Open snobba il campione in carica Sinner e prevede il successo di Alcaraz per il 2026, il tutto anche grazie a un precedente preoccupante per Jannik ... Riporta sport.virgilio.it

sinner alcaraz perch233 vinconoSinner-Alcaraz, su 3.302 punti totali ne hanno vinti 1.651 ciascuno. La statistica incredibile - C'è una statistica incredibile che più di tutte racconta la rivalità tra Sinner e Alcaraz: in 16 partite ufficiali, i due hanno giocato 3. Secondo ilmessaggero.it

sinner alcaraz perch233 vinconoSinner vs Alcaraz: racchette e corde dei due fenomeni a confronto - I numeri romani sono lì più che altro per fare scena, ma già che c’eravamo abbiamo scelto quelli che ... Si legge su ubitennis.com

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: spagnolo migliore nel palmares, ma l’italiano più vincente nell’ultimo biennio - Tanti gli appassionati hanno parlato di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz come "due numeri uno" e la statistica secondo la quale nei loro 16 scontri ... Da oasport.it

Atp Finals, Sinner e Alcaraz puntano al bottino pieno: chi vince incassa una cifra record | Il montepremi - La Inalpi Arena di Torino è pronta a vivere l’ultimo atto delle Atp Finals 2025: la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in programma oggi, chiuderà un’edizione che ha già riscritto diversi prim ... ilfattoquotidiano.it scrive

Sinner-Alcaraz, duello senza fine. Ora Jannik punta sul fattore campo - Dopo il mare in tempesta della sconfitta in finale agli Us Open, Sinner cercava nel deserto saudita le risposte che potessero ... Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Alcaraz Perch233 Vincono