sindaco a luzzara il pd sceglie stefania musi

Luzzara (Reggio Emilia), 6 dicembre 2025 - Mancano mesi alle elezioni amministrative di Luzzara, del prossimo anno. Ma il centrosinistra gioca d’anticipo e mette già in campo idee e scelte. Non si ricandida Elisabetta Sottili. Al suo posto il Pd ha scelto Stefania Musi, 34 anni, attualmente in consiglio comunale. Il nome è stato ufficializzato durante l’assemblea del circolo locale, a cui ha partecipato anche il segretario provinciale Massimo Gazza. La Musi, laureata in Giurisprudenza all’Università di Trento, esercita la professione di avvocato dal 2020. Attiva da sempre nella vita sociale del territorio, ha collaborato con diverse associazioni locali partecipando a progetti dedicati ai giovani, alla cultura e alla valorizzazione del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

