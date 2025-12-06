Simoni e Romani | Lista unica del centrodestra per vincere
Aprire alla società civile: obiettivo provare a riavvicinare quest’ultima alla politica perché "le ultime regionali ci hanno consegnato un centro destra 4 punti indietro, segno che ogni voto conta". Ha fatto tappa ad Arezzo il tour tra i Comuni che andranno al voto nel 2026, del gruppo regionale della Lega. Nell’incontro sono intervenuti: Massimiliano Simoni, consigliere regionale e Cristiano Romani, capolista alle regionali nel collegio aretino. Romani è anche vicepresidente nazionale Mondo al Contrario e responsabile nazionale dei Team Vannacci. "Una delle tappe del mio viaggio nella Toscana passa da Arezzo - spiega Simoni - con l’obiettivo di trasmettere un messaggio chiaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
