Simoni e Romani | Lista unica del centrodestra per vincere

Lanazione.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aprire alla società civile: obiettivo provare a riavvicinare quest’ultima alla politica perché "le ultime regionali ci hanno consegnato un centro destra 4 punti indietro, segno che ogni voto conta". Ha fatto tappa ad Arezzo il tour tra i Comuni che andranno al voto nel 2026, del gruppo regionale della Lega. Nell’incontro sono intervenuti: Massimiliano Simoni, consigliere regionale e Cristiano Romani, capolista alle regionali nel collegio aretino. Romani è anche vicepresidente nazionale Mondo al Contrario e responsabile nazionale dei Team Vannacci. "Una delle tappe del mio viaggio nella Toscana passa da Arezzo - spiega Simoni - con l’obiettivo di trasmettere un messaggio chiaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

simoni e romani lista unica del centrodestra per vincere

© Lanazione.it - Simoni e Romani: "Lista unica del centrodestra per vincere"

Argomenti simili trattati di recente

simoni romani lista unicaSimoni e Romani: "Lista unica del centrodestra per vincere" - Aprire alla società civile: obiettivo provare a riavvicinare quest’ultima alla politica perché "le ultime regionali ci hanno consegnato un ... Si legge su lanazione.it

simoni romani lista unicaSimoni (Lega): “Verso le elezioni comunali del 2026 in Toscana: primo obiettivo una lista unica del centrodestra” - "Parte da Prato la "fase di ascolto" della Lega verso le comunali 2026 in Toscana. Segnala piananotizie.it

simoni romani lista unicaLa Lega guarda al Comune: "Lista unica per vincere" - La proposta del consigliere regionale Massimiliano Simoni: "Facciamo di Prato un laboratorio. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Simoni Romani Lista Unica