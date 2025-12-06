Simone Moro | Essere alpinista significa avere fame | scalare con portatori ossigeno e campi allestiti è altro Gli uomini per il pianeta sono dei roditori ma lui è più forte

Signore delle salite invernali agli Ottomila, neo papà over 50, l'alpinista e pilota racconta perché non ama la parola record e come l'alpinismo e l'avventura siano ancora vive, sia in Himalaya, sia sulle Alpi. Per l'Appennino poi, ha una idea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Simone Moro: «Essere alpinista significa avere fame: scalare con portatori, ossigeno e campi allestiti, è altro. Gli uomini per il pianeta sono dei roditori, ma lui è più forte»

Simone Moro torna sul Manaslu per un nuovo tentativo invernale, ecco lo scenario che troverá (ma anche i tortellini al campo base)

Simone Moro: «Essere alpinista significa avere fame: scalare con portatori, ossigeno e campi allestiti, è altro. Gli uomini per il pianeta sono dei roditori, ma lui è più forte» - Signore delle salite invernali agli Ottomila, neo papà over 50, l'alpinista e pilota racconta perché non ama la parola record e come l'alpinismo e l'avventura siano ancora vive, sia in Himalaya, sia s ...

A tu per tu con Simone Moro in partenza per il Manaslu: un amore infinito, ma non cieco - Simone Moro cercherà di raggiungere finalmente la vetta dell'ottava montagna del mondo dopo sei tentativi andati a vuoto.

Garmin supporta Simone Moro nella scalata al Manaslu con fenix 8 e InReach

Simone Moro torna sul Manaslu per il settimo tentativo invernale - Il progetto sull'ottomila nepalese entra in una nuova fase: il celebre alpinista prepara una nuova spedizione e racconta la sua vita in quota ...

Simone Moro: "Ma quali Ottomila, da Confortola solo bugie. Le sue scalate sono fasulle" - Ho prove e testimonianze per dimostrare la falsità della sua rivendicazione.

Simone Moro e gli ottomila al chiodo: "Avventura-Himalaya? No, turismo d'alta quota!" - La parete nord di Milano si trova a metà strada tra Piazza del Duomo e il Castello Sforzesco e Simone Moro ci si arrampica sopra con lo stile leggero che contraddistingue i suoi progetti alpinistici ...