Simone Cerasuolo non si nasconde | Domani nella finale dei 50 rana io e Martinenghi puntiamo in alto
Simone Cerasuolo svetta nelle semifinali dei 50 rana nei Campionati Europei di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia). Il romagnolo, infatti, ha dominato la sua manche, chiudendo davanti a tutti con il tempo di 25?57, precedendo Nicolò Martinenghi (25?80) e l’olandese Koen de Groot terzo in 26?08. Una prestazione importante del nostro portacolori che, a questo punto, si candida al ruolo di favorito per la finale di domani. Al termine della semifinale odierna il nuotatore classe 2003 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di RaiSport: “ Ci aspetta una bella finale. Sono contento che io e Nicolò siamo arrivati insieme all’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
