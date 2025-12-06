Milano, 6 dicembre 2025 – “Ho messo la mia vita in questo lavoro. Ora mi stanno costringendo a chiudere. E, come non bastasse, mi stanno facendo vivere l’umiliazione di un pignoramento. Sì, per come sono fatta io, il pignoramento è un’umiliazione”. Simona Ditella non ne può più. È titolare di un’ impresa di pulizie, cura del verde e disinfestazione che lavora per Aler Milano, l’azienda lombarda dell’edilizia residenziale, l’azienda delle case popolari, un’azienda controllata da Regione Lombardia, un’azienda pubblica. Nonostante il profilo pubblico, nonostante la controllante sia una Regione che ha tra i propri vanti un rating migliore di quello dello Stato italiano, nonostante la legge imporrebbe di pagare i fornitori entro 60 giorni, Aler Milano li liquida puntualmente in ritardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Simona Ditella, titolare di una ditta di pulizie: "Aler mi deve 300mila euro, dovrò chiudere se non mi pagano"