Siena capitale dell’agricoltura europea
"Dobbiamo lavorare per rafforzare quello che è un sistema di qualità legato alla nostra alimentazione e al benessere che questa porta, a livello nazionale siamo protagonisti grazie ai nostri agricoltori e ai nostri produttori primari, a un’agricoltura resiliente, capace di mantenere intatto il legame con le tradizioni e allo stesso tempo innovarle costantemente". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida parlando con i giornalisti a margine del VII European forum on food quality in corso a Siena, organizzato dalla Fondazione Qualivita per parlare delle indicazioni di origine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Siena diventa capitale mondiale dell’oncologia oculare con un congresso: specialisti da tutto il mondo riuniti per tre giorni di innovazione e ricerca. #Oftalmologia #OncologiaOculare #Siena #Medicina #Ricerca - facebook.com Vai su Facebook
Siena capitale dell’agricoltura europea - "Dobbiamo lavorare per rafforzare quello che è un sistema di qualità legato alla nostra alimentazione e al benessere che ... Scrive lanazione.it
Siena capitale europea del cibo: al via il Forum Qualità alimentare - Domani, venerdì 5 dicembre, e sabato 6 dicembre 2025, Siena ospiterà il VII Forum europeo sulla Qualità alimentare. radiosienatv.it scrive