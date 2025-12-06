Siena capitale dell’agricoltura europea

"Dobbiamo lavorare per rafforzare quello che è un sistema di qualità legato alla nostra alimentazione e al benessere che questa porta, a livello nazionale siamo protagonisti grazie ai nostri agricoltori e ai nostri produttori primari, a un’agricoltura resiliente, capace di mantenere intatto il legame con le tradizioni e allo stesso tempo innovarle costantemente". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida parlando con i giornalisti a margine del VII European forum on food quality in corso a Siena, organizzato dalla Fondazione Qualivita per parlare delle indicazioni di origine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

