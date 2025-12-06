Sicurezza idraulica in Veronetta obiettivo maggio 2026 fine lavori Ferrari | Cantiere fondamentale per una città migliore

Veronasera.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Veronetta continua a trasformarsi grazie ai lavori di riqualificazione che puntano a garantire sicurezza idraulica e modernizzazione delle infrastrutture. La recente fase operativa, concentrata su via XX Settembre, ha visto il completamento dei 240 metri finali della fognatura fino a piazza XVI. 🔗 Leggi su Veronasera.it

