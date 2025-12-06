Sicilia Express intervista a Ficarra e Picone | La serie è la nostra letterina a Babbo Natale

Movieplayer.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con ironia e leggerezza, il duo comico parla della loro amata Sicilia, specchio di un'Italia piena di problemi. In catalogo su Netflix. Un espediente favolistico dà il via alla storia di Sicilia Express e al ritorno di Ficarra e Picone su Netflix dopo Incastrati, in un'alternanza salastreaming che permette al duo di coltivare il proprio pubblico attraverso vie differenti. La nuova storia li vede come infermieri siciliani emigrati al nord e vittime delle difficoltà di spostamento da una parte all'altra della nostra penisola, tra ritardi e costi degli aerei e stato delle strade siciliane. finché il desiderio della figlia del personaggio di Picone non si concretizza in una sorta di magia natalizia, che permette ai due di spostarsi istantaneamente da e per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

sicilia express intervista a ficarra e picone la serie 232 la nostra letterina a babbo natale

© Movieplayer.it - Sicilia Express, intervista a Ficarra e Picone: “La serie è la nostra letterina a Babbo Natale"

Altre letture consigliate

sicilia express intervista ficarraSicilia Express, intervista a Ficarra e Picone: “La serie è la nostra letterina a Babbo Natale" - Con ironia e leggerezza, Ficarra e Picone parlano della loro amata Sicilia, specchio di un'Italia piena di problemi. Si legge su movieplayer.it

sicilia express intervista ficarraFicarra, Picone e un cassonetto magico: su Netflix c’è “Sicilia Express”, la loro miniserie natalizia - In 5 puntate spassose di magia natalizia e satira sociale, la storia di due infermieri fuori sede che scoprono un collegamento magico fra la loro Sicilia e il Nord. Riporta iodonna.it

'Sicilia Express', l'appello di Ficarra e Picone ai popoli nordici: "Annettete il Sud Italia" - Sei puntate che raccontano la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita ... Scrive adnkronos.com

sicilia express intervista ficarraSicilia Express, Ficarra e Picone: "Più cassonetti per tutti, è il nostro augurio di Natale. La politica non sa fare neanche quelli" - Con Sicilia Express, in arrivo su Netflix dal 5 dicembre, Ficarra & Picone firmano una commedia che attraverso la loro lente brillante parla dell’Italia di oggi, delle sue contraddizioni e delle ... Segnala today.it

sicilia express intervista ficarraSicilia Express, i luoghi meravigliosi della miniserie di Natale con Ficarra e Picone - Un viaggio tra le location che hanno dato vita all’universo visivo della miniserie italiana “Sicilia Express” con l’amatissimo duo comico Ficarra e Picone. Lo riporta siviaggia.it

sicilia express intervista ficarra“Sicilia Express” ora fuori: disponibile su Netflix la serie di Ficarra e Picone girata a Noto e Avola - Racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la vita tra il lavoro a Milano e le famiglie in Sicilia ... siracusanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Express Intervista Ficarra