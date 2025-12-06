Sicilia Express intervista a Ficarra e Picone | La serie è la nostra letterina a Babbo Natale

Con ironia e leggerezza, il duo comico parla della loro amata Sicilia, specchio di un'Italia piena di problemi. In catalogo su Netflix. Un espediente favolistico dà il via alla storia di Sicilia Express e al ritorno di Ficarra e Picone su Netflix dopo Incastrati, in un'alternanza salastreaming che permette al duo di coltivare il proprio pubblico attraverso vie differenti. La nuova storia li vede come infermieri siciliani emigrati al nord e vittime delle difficoltà di spostamento da una parte all'altra della nostra penisola, tra ritardi e costi degli aerei e stato delle strade siciliane. finché il desiderio della figlia del personaggio di Picone non si concretizza in una sorta di magia natalizia, che permette ai due di spostarsi istantaneamente da e per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sicilia Express, intervista a Ficarra e Picone: “La serie è la nostra letterina a Babbo Natale"

Altre letture consigliate

Sicilia Express. la miniserie di Ficarra e Picone - facebook.com Vai su Facebook

Le feste sono in arrivo e il cibo pure. Sicilia Express con Ficarra e Picone è ora disponibile. Vai su X

Sicilia Express, intervista a Ficarra e Picone: “La serie è la nostra letterina a Babbo Natale" - Con ironia e leggerezza, Ficarra e Picone parlano della loro amata Sicilia, specchio di un'Italia piena di problemi. Si legge su movieplayer.it

Ficarra, Picone e un cassonetto magico: su Netflix c’è “Sicilia Express”, la loro miniserie natalizia - In 5 puntate spassose di magia natalizia e satira sociale, la storia di due infermieri fuori sede che scoprono un collegamento magico fra la loro Sicilia e il Nord. Riporta iodonna.it

'Sicilia Express', l'appello di Ficarra e Picone ai popoli nordici: "Annettete il Sud Italia" - Sei puntate che raccontano la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita ... Scrive adnkronos.com

Sicilia Express, Ficarra e Picone: "Più cassonetti per tutti, è il nostro augurio di Natale. La politica non sa fare neanche quelli" - Con Sicilia Express, in arrivo su Netflix dal 5 dicembre, Ficarra & Picone firmano una commedia che attraverso la loro lente brillante parla dell’Italia di oggi, delle sue contraddizioni e delle ... Segnala today.it

Sicilia Express, i luoghi meravigliosi della miniserie di Natale con Ficarra e Picone - Un viaggio tra le location che hanno dato vita all’universo visivo della miniserie italiana “Sicilia Express” con l’amatissimo duo comico Ficarra e Picone. Lo riporta siviaggia.it

“Sicilia Express” ora fuori: disponibile su Netflix la serie di Ficarra e Picone girata a Noto e Avola - Racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la vita tra il lavoro a Milano e le famiglie in Sicilia ... siracusanews.it scrive