Sicilia 37 milioni per ripopolamento e sviluppo delle aree interne Schifani | Intervento dal forte impatto sociale

Feedpress.me | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento da 37,2 milioni di euro per favorire la rinascita demografica dei borghi rurali delle aree interne della Sicilia. L’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato sul sito istituzionale della Regione l’avviso per la manifestazione d’interesse rivolto ai 155 Comuni delle 11 Aree Interne della Sicilia. L’iniziativa, di carattere sperimentale, mira a contrastare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sicilia 37 milioni per ripopolamento e sviluppo delle aree interne schifani intervento dal forte impatto sociale

© Feedpress.me - Sicilia, 37 milioni per ripopolamento e sviluppo delle aree interne. Schifani: «Intervento dal forte impatto sociale»

Approfondisci con queste news

sicilia 37 milioni ripopolamentoSicilia, 37 milioni per ripopolamento e sviluppo delle aree interne. Schifani: «Intervento dal forte impatto sociale» - Un intervento da 37,2 milioni di euro per favorire la rinascita demografica dei borghi rurali delle aree interne della Sicilia . gazzettadelsud.it scrive

Aree interne, dalla Regione 37 milioni per il ripopolamento e lo sviluppo economico: “Intervento dal forte impatto sociale” - Un intervento da 37,2 milioni di euro per favorire la rinascita demografica dei borghi rurali delle aree interne della Sicilia. Come scrive mondopalermo.it

Nuovo bando da oltre 1,3 milioni per sostenere l’apicoltura siciliana - Formazione, scambi di buone pratiche, lotta a parassiti e malattie, prevenzione delle avversità climatiche, ripopolamento del patrimonio apistico, acquisto di sciami. Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Sicilia 37 Milioni Ripopolamento