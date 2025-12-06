Siamo più stabili di Francia e Germania Spread sotto i 70 e record di occupati

Sala conferenze del Park Hotel al completo, nella serata di venerdì 5 dicembre, per l’iniziativa organizzata dalla sezione piacentina di Fratelli d’Italia. Un appuntamento pensato per incontrare amministratori, militanti e simpatizzanti e tracciare un bilancio dei primi tre anni del governo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

