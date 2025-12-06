Siamo abbandonati anche San Lorenzo si ribella al Gran Camping Roma
Da vivace rione popolare a luogo di degrado e delinquenza. È questa la metamorfosi di San Lorenzo, il quartiere che si sviluppa tra Porta Tiburtina e il cimitero del Verano. Per rendersene conto basta fare quattro passi dalla stazione Termini a piazzale Tiburtino, un tratto di strada assediato da senzatetto e sbandati di ogni tipo che bivaccano addossati alle mura aureliane aspettando l'orario di apertura della mensa serale e del dormitorio della Caritas di via Marsala. Residenti e commercianti sono esasperati perché di giorno «si naviga in un mare di tende» e di notte «è meglio restare a casa, soprattutto nel weekend, quando il quartiere si riempie di ragazzi che finiscono per attirare i malintenzionati». 🔗 Leggi su Iltempo.it
