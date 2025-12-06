Si svelano le nuove imprese di Hub@Fo | fioccano le idee tra tecnologia sostenibilità e arte

Un momento di confronto e sostegno per giovani aspiranti imprenditori. Lo spazio Santa Lucia ha ospitato la terza edizione di Star-t Hub, l'iniziativa annuale della community Hub@Fo, raccogliendo l’attenzione di oltre 160 partecipanti tra studenti, giovani professionisti, partner, istituzioni e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it