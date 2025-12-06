Si svela il libro Liberi di sognare Filastrocche per bambini dai 3 ai 99 anni di Silvio Lombardi

Domenica 7 dicembre, alle 16, nella Sala Aurora di Palazzo Albicini, corso Garibaldi 80, Forlì, si svolgerà un incontro promosso dal Lions Club Forlì Host per presentare il libro "Liberi di sognare. Filastrocche per bambini dai 3 ai 99 anni" di Silvio Lombardi, con illustrazioni di Angela Suozzo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

