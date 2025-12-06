Si schianta con la moto strada parzialmente chiusa e centauro intubato | è grave
Grave incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato, quando un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo e si è schiantato nel sottopasso di Caricamento.È successo poco prima delle 4 del mattino: il centauro secondo le prime informazioni stava percorrendo la corsia verso levante. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Olbia, 18enne si schianta con la moto: è in gravi condizioni Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Sassari con l’elisoccorso - facebook.com Vai su Facebook
? Palazzolo sull’Oglio, si schianta in moto contro una barra: morto 17enne di Bolgare. Il dramma sotto gli occhi dell’amico dlvr.it/TP8C5s #IncidenteStradale #PalazzoloSulloOglio #Motocicletta #Tragedia #Brescia Vai su X
Si schianta con la moto contro le auto in sosta agli chalet di Mergellina: panico in strada - Si schianta con la moto contro due auto in sosta davanti allo Chalet Ciro di Mergellina, molto gettonato dal popolo della movida per le sue graffe. fanpage.it scrive
In moto esce di strada e si schianta - Il ragazzino a bordo della sua moto è uscito autonomamente di strada terminando la propria - Da tg24.sky.it
Si schianta in moto contro il guardrail, morto 36enne a Savona - Incidente mortale stamani poco prima delle 7 nel savonese nel Comune di Albisola Superiore in località Carpineto lungo la strada provinciale 2 dove un 36enne ha perso il controllo del motorino ... Come scrive ansa.it
Si schianta in moto contro un'auto sulla Rutigliano-Conversano: 22enne grave in ospedale - L'incidente all'altezza di Lama Giotta, la moto ha compiuto alcuni giri su se stessa prima di fermarsi a centro strada Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it