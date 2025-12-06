Si nasconde e stupra una donna che fa jogging | Stava per essere espulso
Nuovo orrore contro una donna, stavolta in provincia di Cesena, a San Mauro Pascoli, dove una cinquantenne, in pieno giorno, si stava allenando sulla pista ciclo-pedonale di periferia che costeggia il fiume Rio Salto. La donna stava correndo, come sua abitudine, quando un gambiano di 26 anni irregolare che precedentemente si era nascosto dietro un albero ha fatto scattare l'agguato. È stata questione di pochi attimi: lui è riuscito a immobilizzarla, trascinarla in un posto più appartato e stuprarla nonostante lei abbia tentato con tutte le sue forze di difendersi, ferendolo anche a una mano. La donna è stata lasciata per terra dal suo aggressore ferita, terrorizzata e in stato di choc ma, nonostante questo, è stata lei a chiamare i carabinieri per chiedere aiuto ed è stata sempre lei a fornire ai militari le informazioni necessarie per la cattura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
La manovra del governo Meloni nasconde articoli che toccano diritti fondamentali, dalla sanità alla scuola. Così si prova ad aggirare la sentenza della Corte costituzionale sull’autonomia differenziata. È un regalo politico alla Lega fatto sulla pelle delle regioni - facebook.com Vai su Facebook
Si nasconde e stupra una donna che fa jogging: "Stava per essere espulso" - L'aggressore è un 26enne originario del Gambia già noto alle forze dell'ordine perché in precedenza denunciato da un'altra donna per un palpeggiamento ... Lo riporta ilgiornale.it