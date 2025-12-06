Si nasconde e stupra una donna che fa jogging | Stava per essere espulso

Nuovo orrore contro una donna, stavolta in provincia di Cesena, a San Mauro Pascoli, dove una cinquantenne, in pieno giorno, si stava allenando sulla pista ciclo-pedonale di periferia che costeggia il fiume Rio Salto. La donna stava correndo, come sua abitudine, quando un gambiano di 26 anni irregolare che precedentemente si era nascosto dietro un albero ha fatto scattare l'agguato. È stata questione di pochi attimi: lui è riuscito a immobilizzarla, trascinarla in un posto più appartato e stuprarla nonostante lei abbia tentato con tutte le sue forze di difendersi, ferendolo anche a una mano. La donna è stata lasciata per terra dal suo aggressore ferita, terrorizzata e in stato di choc ma, nonostante questo, è stata lei a chiamare i carabinieri per chiedere aiuto ed è stata sempre lei a fornire ai militari le informazioni necessarie per la cattura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

