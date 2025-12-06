Si illumina il grande albero di Natale in piazza del Ferrarese | spettacolo di musica e luci per l' accensione
Si accende il grande albero di Natale in piazza del Ferrarese, e a Bari prendono ufficialmente il via gli eventi delle festività natalizie. In tantissimi, questa sera, hanno raggiunto il centro cittadino per assistere allo spettacolo di luci e musiche che ha accompagnato l'accensione dell'albero. 🔗 Leggi su Baritoday.it
