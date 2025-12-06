‘Si erano innamorati salvando un gatto’ | la storia di Tatiana e Dragos che ha acceso i riflettori su Nardò

Inseparabili dal salvataggio del gattino. Nessuna fuga, nessun rapimento: una scelta personale non comunicata a familiari e amici che ha poi innescato un allarme pubblico ed ha tenuto per giorni Nardò e l’Italia con il fiato sospeso. Tatiana Tramacere, 27 anni, si era allontanata volontariamente dopo avere deciso di trascorrere alcuni giorni a casa di Dragos Ioan Gheormescu. Il legame tra loro è nato un mese prima della scomparsa. Avevano trovato e salvato insieme un gattino randagio nel parco. Da quel momento i due non avevano più smesso di vedersi. Proprio quel cucciolo – racconta Dragos davanti ai giornalisti – è stato la molla del loro ultimo incontro, il 24 novembre: «Mi ha chiesto come stava il gatto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

