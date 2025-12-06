Si denuda davanti alle studentesse | maxi multa da 10mila euro

di Antonella Marchionni C’è un uomo che, alle 6,30 del mattino, invece di prendere un autobus come tutti, trasformava la corsa in un palcoscenico indecente. Un copione ripetuto almeno tre volte, sempre allo stesso orario, sempre nello stesso punto: il Pincio di Fano. E sempre con lo stesso pubblico involontario: due studentesse, una minorenne e una maggiorenne, che aspettavano il bus per andare a scuola. È questa la scena che ha fatto scattare la segnalazione, e l’allarme, dei genitori, dopo che le ragazze hanno raccontato ai familiari ciò che stava accadendo: un uomo, di origine africana ma residente a Pesaro, seduto nella parte posteriore di un autobus quasi deserto, che dal finestrino in fondo si denudava e si masturbava davanti a loro mentre il mezzo stava per partire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

