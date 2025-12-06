Con l’accensione delle luminarie nel centro storico, nella Città di Ascoli si è dato ufficialmente il via alle festività natalizie. Sono stati il sindaco Marco Fioravanti, gli assessori della giunta e i consiglieri comunali, affiancati da un gruppo di bambini presenti in piazza a spingere il ‘bottone’ dell’interruttore per l’accensione di un trionfo di luci e di emozioni in 36 punti del centro. Un evento grazie anche al supporto di sponsor privati e all’organizzazione proprio del Comune, che ha anche previsto navette gratuite nel fine settimana per supportare il commercio durante il periodo festivo, che include la Fiera di Natale in programma il 21 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si accendono le luminarie. Lo spettacolo in scena in 36 punti del centro: "Ci tuffiamo nel Natale"