Si accendono le luminarie Lo spettacolo in scena in 36 punti del centro | Ci tuffiamo nel Natale
Con l’accensione delle luminarie nel centro storico, nella Città di Ascoli si è dato ufficialmente il via alle festività natalizie. Sono stati il sindaco Marco Fioravanti, gli assessori della giunta e i consiglieri comunali, affiancati da un gruppo di bambini presenti in piazza a spingere il ‘bottone’ dell’interruttore per l’accensione di un trionfo di luci e di emozioni in 36 punti del centro. Un evento grazie anche al supporto di sponsor privati e all’organizzazione proprio del Comune, che ha anche previsto navette gratuite nel fine settimana per supportare il commercio durante il periodo festivo, che include la Fiera di Natale in programma il 21 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Le luminarie accendono le magie del Natale ad Ascoli, cerimonia in piazza del Popolo - facebook.com Vai su Facebook
Si accendono le luminarie. Lo spettacolo in scena in 36 punti del centro: "Ci tuffiamo nel Natale" - Durante il periodo festivo navette gratuite nel fine settimana per supportare il commercio. Si legge su msn.com
Si accendono le luminarie d'artista "Concerto in piazza" firmate dal maestro Paladino - Grande emozione, ieri pomeriggio, per l'accensione delle luminarie d'artista Concerto in piazza che portano la firma del maestro Mimmo Paladino. Riporta corrieredellumbria.it
Accensione luminarie, proposta di un colpo di scena: Babbi Natale “stanchi” invadono piazza Unità - In vista dell’attesa accensione delle luminarie di venerdì pomeriggio in piazza Unità, un triestino ha lanciato una proposta singolare e divertente, pensata per regalare un momento di sorpresa al pubb ... Secondo triestecafe.it
Luci d’artista, quando le città si accendono di sogni e meraviglia - Ogni inverno, da nord a sud, l’Italia si accende di magia: dalle Luci d’Artista di Torino e Salerno agli spettacoli di Bressanone, Arezzo e ... Come scrive siviaggia.it
San Benedetto, si accendono le luminarie di Natale, la commissaria: «Auguri di serenità» - Ieri pomeriggio, in tutta San Benedetto, sono state accese le luminarie che impreziosiscono le strade. Lo riporta msn.com
Presepe della marineria, si accendono le luci - L’inaugurazione il 30 novembre alle 17 con le straordinarie esibizioni artistiche aeree, scenografia di due grandi mani a simboleggiare l’umanità. ilrestodelcarlino.it scrive