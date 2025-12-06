Si accende l' albero di Castelbellino | il più grande delle Marche

AGI - Torna “Castelbellino, il Paese dell’Albero”, uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie, che culmina con l’accensione del grande Albero luminoso sulla collina sovrastata dal borgo, il più grande delle Marche. L’evento è promosso dalla Pro Loco di Castelbellino, dal Circolo I Maggio e dalla Banda Musicale, riuniti come ogni anno in un unico comitato organizzativo con il sostegno del Comune di Castelbellino in provincia di Ancona. La manifestazione si svolgerà domenica 7 e lunedì 8 dicembr e nell’area del Centro Culturale Polivalente di Castelbellino Stazione, in via Falcone 15, dove i visitatori potranno trovare animazioni, spettacoli teatrali e itineranti, stand gastronomici aperti a pranzo e cena, piatti tipici invernali e specialità del periodo, il villaggio di Babbo Natale, truccabimbi e il tradizionale mercatino ricco di idee regalo. 🔗 Leggi su Agi.it

