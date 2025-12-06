Si accende l' albero di Castelbellino | il più grande delle Marche
AGI - Torna “Castelbellino, il Paese dell’Albero”, uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie, che culmina con l’accensione del grande Albero luminoso sulla collina sovrastata dal borgo, il più grande delle Marche. L’evento è promosso dalla Pro Loco di Castelbellino, dal Circolo I Maggio e dalla Banda Musicale, riuniti come ogni anno in un unico comitato organizzativo con il sostegno del Comune di Castelbellino in provincia di Ancona. La manifestazione si svolgerà domenica 7 e lunedì 8 dicembr e nell’area del Centro Culturale Polivalente di Castelbellino Stazione, in via Falcone 15, dove i visitatori potranno trovare animazioni, spettacoli teatrali e itineranti, stand gastronomici aperti a pranzo e cena, piatti tipici invernali e specialità del periodo, il villaggio di Babbo Natale, truccabimbi e il tradizionale mercatino ricco di idee regalo. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
Sarconi : Sta per accendersi la magia! Domani alle 17, Sarconi accende il suo Albero di Natale, insieme al sorriso dei bambini del Catechismo. Un momento di gioia, luce e condivisione per tutta la comunità! Vi aspettiamo! #notizie #valdagri #press - facebook.com Vai su Facebook
Si accende a Castelbellino albero di Natale lungo 434 metri. Il più grande delle Marche. Due giorni di festa il 7 e 8/12 #ANSA Vai su X
Si accende a Castelbellino albero di Natale lungo 434 metri - Torna il 7 e 8 dicembre "Castelbellino il Paese dell'Albero", due giorni in festa e l'accensione del grande abete luminoso sulla collina del piccolo comune dell'Anconetano Si tratta del più grande abe ... Come scrive ansa.it