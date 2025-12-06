Si accende il Natale anche al Centro Collestrada | giochi per bimbi le foto con Babbo Natale e un concerto

Perugiatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si accende il Natale anche al Centro Commerciale Collestrada, che quest’anno ha scelto di regalare ai suoi visitatori un calendario di eventi pensato per accompagnare l’attesa delle feste con momenti di gioia, creatività e condivisione.I giochi per i bambiniIl primo appuntamento sarà domenica 7. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

accende natale centro collestradaAl Centro Commerciale Collestrada dicembre si accende di magia tra mascotte, racconti di Babbo Natale e uno spettacolo speciale - Per tutto il mese è in programma un calendario di appuntamenti pensato per accompagnare l’attesa delle feste con iniziative ... Come scrive corrieredellumbria.it

accende natale centro collestradaCollestrada si accende di magia per il Natale - Il Centro Commerciale Collestrada invita tutti a vivere insieme la magia delle feste: un mese di emozioni, sorprese e momenti da condividere per rendere il Natale ancora più speciale. Segnala perugiatoday.it

Racconti, giochi e spettacoli: al centro commerciale Collestrada si accende il Natale - Il centro commerciale Collestrada si preopara ad accogliere il Natale con una serie di iniziative ed eventi per tutta la famiglia. Lo riporta perugiatoday.it

Se il Natale arriva prima. Nel centro di Arezzo si accende la magia - Dal 15 novembre torna l’appuntamento che trasforma la città in una festa... Si legge su quotidiano.net

Al Centro Commerciale Collestrada arriva “La casa dei Sogni” - Tante sono le iniziative in programma che culmineranno con l'evento clou: “La casa dei sogni”, che sarà presente dal ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Accende Natale Centro Collestrada