Si accende il Natale anche al Centro Collestrada | giochi per bimbi le foto con Babbo Natale e un concerto

Si accende il Natale anche al Centro Commerciale Collestrada, che quest’anno ha scelto di regalare ai suoi visitatori un calendario di eventi pensato per accompagnare l’attesa delle feste con momenti di gioia, creatività e condivisione.I giochi per i bambiniIl primo appuntamento sarà domenica 7. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it