Shopping natalizio col bonus sosta | Un sostegno al nostro commercio
Amministrazione comunale e associazioni di categoria provano a difendere e sostenere il commercio pontederese mettendo in campo una nuova iniziativa per incentivare l’acquisto nei negozi della città. Parte martedì 9 dicembre il bonus di 2 euro per chi fa una spesa minima in città di 100 euro, sia in negozi che in bar, pasticcerie o ristoranti. Un’iniziativa che durerà per il periodo natalizio fino al 31 dicembre ma non è esclusa una proroga se dovesse andare bene questa fase sperimentale. Come funziona? Si parcheggia in centro, si paga il parcheggio nello stallo blu e si fa shopping in centro. Poi si dovrà passare dal Palp (dove tra l’altro da giovedì prossimo inizierà la mostra natalizia e gratuita su Pinocchio) e qui si potrà ritirare un buono parcheggio di 2 euro da utilizzare in futuro nei parcheggi di Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
VINCI CON “IL PANARIELLO DELLA FORTUNA”! Al Centro Campania lo shopping natalizio diventa ancora più emozionante Dal 12 dicembre al 2 gennaio, ogni acquisto può trasformarsi nella possibilità di vincere fino a 3.000 € in Gift Card! Come - facebook.com Vai su Facebook
> #ArtigianoInFiera #FieramilanoRho #RegaliDiNatale #ShoppingNatalizio Vai su X
Shopping natalizio col bonus sosta: "Un sostegno al nostro commercio" - Amministrazione comunale e associazioni di categoria provano a difendere e sostenere il commercio pontederese mettendo in campo una nuova iniziativa per incentivare l’acquisto nei negozi della città. lanazione.it scrive
Avezzano, Torna la sosta gratuita per lo shopping natalizio e stop alla vendita di alcolici dopo le 21 negli esercizi di vicinato - Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il sindaco di Avezzano ha incontrato i rappresentanti delle associazioni ... Si legge su abruzzonews24.com
Sosta gratuita per lo shopping natalizio, e stop alla vendita di alcolici dopo le 21 - Sosta gratuita dal 22 dicembre al 7 gennaio e stop alla vendita di alcolici dopo le 21 negli esercizi ... Lo riporta marsicalive.it
Sosta gratuita in centro per lo shopping natalizio: accordo soddisfa Viviamo Civitanova - L’accordo raggiunto sulla concessione dell’ora gratuita di sosta in centro per rilanciare lo shopping natalizio soddisfa anche i commercianti di Viviamo Civitanova. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Shopping natalizio, sosta gratuita in centro - Il sindaco: "Costretti a rinunciare agli eventi" A partire da oggi nel centro di Tolentino scatta la ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Sosta gratuita in centro da oggi all’Epifania: "Un modo per agevolare lo shopping natalizio" - Da oggi al 6 gennaio i primi 120 minuti di sosta in tutto il centro storico saranno gratuiti. Si legge su lanazione.it