Shopping natalizio col bonus sosta | Un sostegno al nostro commercio

Amministrazione comunale e associazioni di categoria provano a difendere e sostenere il commercio pontederese mettendo in campo una nuova iniziativa per incentivare l’acquisto nei negozi della città. Parte martedì 9 dicembre il bonus di 2 euro per chi fa una spesa minima in città di 100 euro, sia in negozi che in bar, pasticcerie o ristoranti. Un’iniziativa che durerà per il periodo natalizio fino al 31 dicembre ma non è esclusa una proroga se dovesse andare bene questa fase sperimentale. Come funziona? Si parcheggia in centro, si paga il parcheggio nello stallo blu e si fa shopping in centro. Poi si dovrà passare dal Palp (dove tra l’altro da giovedì prossimo inizierà la mostra natalizia e gratuita su Pinocchio) e qui si potrà ritirare un buono parcheggio di 2 euro da utilizzare in futuro nei parcheggi di Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

