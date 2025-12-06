Shopping luci e prodotti tipici Il mercato di Natale in centro

Lanazione.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Natale che profuma di magia, creatività e comunità. Oggi alle 15.30 piazza Alberica inaugura il mercatino di Natale, dieci casette bianche che, insieme agli eventi di TendAlberica, fino al 6 gennaio ospiteranno artisti, artigiani, associazioni, scuole e le pro loco di Carrara, Codena, Fantiscritti e Bergiola. Ogni giorno dalle 15 alle 19 sarà possibile scoprire e acquistare oggetti unici: giocattoli, candele, ceramiche, manufatti in marmo, creazioni artistiche e prodotti della tradizione locale come quelli del Biscottificio Dogliani, oltre a birre, miele, olio, vino e tante specialità rigorosamente a chilometro zero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

