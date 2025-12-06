Shopping di Natale in centro tre linee bus gratis nelle giornate festive e pre-festive

Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Cesena, in collaborazione con Start Romagna, promuove misure concrete per favorire la mobilità dei cittadini nel periodo delle festività natalizie e ridurre il numero di auto in circolazione nel centro storico. A partire da questo fine settimana e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

NATALE A ROVIGO • vi aspettiamo anche oggi per lo shopping natalizio Buon Natale Rovigo Piazza Vittorio Emanuele II - facebook.com Vai su Facebook

Natale 2025 tra Lazio e Toscana: 6 mercatini magici dove vivere l'avvento (e non solo fare shopping) - Magia, luci e tradizioni: i migliori mercatini di natale tra Lazio e Toscana 2025 per famiglie, coppie e amici. Secondo nostrofiglio.it

‘L’avventura di Natale’ torna a CityLife Shopping District: escape room e laboratori firmati Lego - Non mancherà l’iniziativa benefica ‘Build to Give’: il brand invita tutti a realizzare un cuore con i mattoncini e postarlo sui social. Da ilgiorno.it

Shopping, luci e prodotti tipici. Il mercato di Natale in centro - Piazza Alberica si accende con le bancarelle: il cale nbdariuo degli eventi anche di Marina e Avenza ... Secondo msn.com

Natale al centro commerciale Campania: tanti premi con il “Panariello della Fortuna” - Il Panariello della Fortuna trasforma lo shopping natalizio del centro commerciale Campania di Marcianise (Caserta) in un gioco a premi, pronto a regalare ... pupia.tv scrive

Dicembre accende il centro. Shopping, aperitivi e fiabe. È il Natale dei commercianti - Confcommercio e Confesercenti: "Cartellone per valorizzare le attività e animare le strade". msn.com scrive

Aria di Natale in centro. Gospel, giochi e bancarelle nel ponte dell’Immacolata - Funzioneranno a pieno ritmo il Villaggio natalizio in piazza Almerici, la pista di pattinaggio e il mercato artigiano. Secondo msn.com