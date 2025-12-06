Shock in Italia le luminarie natalizie crollano improvvisamente | Chi c’era sotto
L’aria pungente di dicembre ha portato con sé la promessa delle feste, quel profumo di attesa e di serenità che solo le luci natalizie sanno infondere. È stata una mattina come tante, con il ritmo placido dei passanti e il ronzio costante del traffico. La gente si è mossa tra le vetrine, ammirando le luminarie elaborate che si sono stagliate maestose sopra le vie centrali, un vero e proprio soffitto scintillante a disegnare il cielo urbano. Poi, senza alcun preavviso, la magia si è spezzata. Un boato sordo, un rumore metallico e lo schianto che ha infranto il silenzio. Il sogno di luce si è trasformato in un incubo di ferraglia e cavi elettrici, crollando in un punto nevralgico della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
RITORNATI DISPONIBILI VANNO A RUBA AFFRETTATEVI PREZZO SHOCK COMPLETO TRE PEZZI 9.99 9.99 9.99 COMPLETO TRE PEZZI 376 059 1652 SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA - facebook.com Vai su Facebook
Striscione shock durante Moldavia–Italia: “La morte di Marianella una fatalità”. Vergogna durante la partita della Nazionale Vai su X
Unieuro: OFFERTE SHOCK per un NATALE davvero esplosivo - Quando il Natale si avvicina, cresce il desiderio di scegliere oggetti che siano speciali, capaci di far felici e sorprendere chi li riceve. Da tecnoandroid.it
Sotto le luci del Natale: 3 città con le migliori luci natalizie in Italia, non solo Salerno - Ecco le città che hanno delle luci davvero straordinarie in Italia. viagginews.com scrive
Luminarie Natale 2024, dove vedere le più belle in Italia e nel mondo/ Guida agli eventi e città da visitare - Luminarie di Natale 2024, dove ammirare le più belle installazioni a tema, ecco le città più suggestive da visitare durante le feste in Italia e all'estero Natale 2024, torna lo spettacolo di luci da ... Segnala ilsussidiario.net
Luci di Natale e luminarie, le più belle da vedere in Italia ed Europa - Dal 25 ottobre al 12 gennaio, la città ospita una straordinaria mostra a cielo aperto, con opere di grandi maestri dell'arte ... Scrive tg24.sky.it
Le luci più belle di Natale in Italia, dai giardini alle città, fino alle installazioni d’artista - Dalle città ai borghi, tra giardini luminosi e installazioni d’artista, ecco alcune delle illuminazioni natalizie più suggestive d’Italia da visitare ... Scrive fanpage.it
Alberi, luminarie, concerti: il Natale diffuso di Roma - Il Comune con i suoi alberi, centinaia di luminarie a Tor Bella Monaca ... rainews.it scrive