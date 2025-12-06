Shenmue 4 torna a far parlare di sé | tra trailer misterioso e speranze dei fan

Il nome Shenmue 4 è tornato a risuonare con forza nella community dopo la diffusione online di un presunto trailer registrato off-screen, che lascerebbe intendere un annuncio imminente, forse ai The Game Awards della prossima settimana. Secondo quanto mostrato nel filmato, il nuovo capitolo arriverebbe nel 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series, riaccendendo i sogni di chi attende una conclusione alla storia di Ryo Hazuki. Il video, riemerso da un canale YouTube sconosciuto con appena sei iscritti, è stato ripreso da un monitor con qualità bassa, rendendo complicata qualsiasi analisi certa. In un’epoca in cui ricostruzioni artificiali e deepfake credibili sono alla portata di molti, la cautela è necessaria. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

