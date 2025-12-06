Shawn hatosy entra nel cast di cry wolf con brie larson su fx

annuncio del cast per la serie televisiva Cry Wolf. Un nuovo progetto televisivo mantiene alta l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, grazie alla presenza di nomi di grande rilievo nel panorama dello spettacolo internazionale. Si tratta della serie Cry Wolf, un thriller psicologico ispirato alla miniserie danese Ulven Kommer. Il cast si arricchisce di figure di spicco già affermate nel settore, promettendo una produzione di elevata qualità. partecipazione di Shawn Hatosy e nuove dinamiche nel cast. Tra i protagonisti di Cry Wolf si aggiunge ora Shawn Hatosy, noto per il suo ruolo in The Pitt. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

shawn hatosy entra nel cast di cry wolf con brie larson su fx

