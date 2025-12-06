Shawn hatosy entra nel cast di cry wolf con brie larson su fx
annuncio del cast per la serie televisiva Cry Wolf. Un nuovo progetto televisivo mantiene alta l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, grazie alla presenza di nomi di grande rilievo nel panorama dello spettacolo internazionale. Si tratta della serie Cry Wolf, un thriller psicologico ispirato alla miniserie danese Ulven Kommer. Il cast si arricchisce di figure di spicco già affermate nel settore, promettendo una produzione di elevata qualità. partecipazione di Shawn Hatosy e nuove dinamiche nel cast. Tra i protagonisti di Cry Wolf si aggiunge ora Shawn Hatosy, noto per il suo ruolo in The Pitt. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Searchlight Pictures. . Guarda il nuovo trailer di FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI 2. Con Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, David Cronenberg ed Elijah Wood. Prossimamente al cinema. #FincheMorte - facebook.com Vai su Facebook
Fire Country: Have We Seen The Last Of Brett Richards? How Shawn Hatosy's Final Scene Mirrored The Pitt - In Friday's "Fire Country," 42 responds to an emergency involving a man trapped inside a silo. Scrive msn.com
Why are there rumors about Shawn Hatosy leaving Fire Country? Plot details analyzed - Shawn Hatosy's character's recent episode exit in Fire Country season 4, episode 4 and his ongoing commitments to other projects like The Pitt have fueled rumors that he may leave the show. Riporta msn.com