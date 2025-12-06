Seven | la serie sconosciuta su disney che devi assolutamente vedere

una serie sconosciuta che merita attenzione: “grotesquerie”. Nel vasto catalogo di Disney+ si annida un titolo poco pubblicizzato, ma estremamente interessante per gli appassionati di thriller e horror. Si tratta di “Grotesquerie”, una produzione creata da Ryan Murphy, che, sotto apparenza di un procedural televisivo, svela una dimensione più profonda e disturbante. Questo show, infatti, si distingue per la sua capacità di combinare un basso profilo con contenuti di elevata complessità narrativa e visiva. caratteristiche principali di “grotesquerie”. ambientazione e tematiche. La serie si svolge in una Los Angeles senza innocenza, raffigurando un’America nel pieno dello sbandamento, in cui i sette peccati capitali vengono interpretati come rituali macabri e simbolici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

