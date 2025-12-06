Sesso in carcere ecco dove potrebbero aprire a Roma le stanze dell'affettività per i detenuti

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fanpage.it ha intervistato Valentina Calderone garante dei detenuti di Roma sugli spazi che potrebbero essere dedicati all'intimità tra detenuti e partner. 🔗 Leggi su Fanpage.it

