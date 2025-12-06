Sesso a pagamento per persone con disabilità | come e dove funziona a Udine

Udinetoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i vari aspetti di discriminazione rispetto alle persone con disabilità, una fortissima resistenza è rappresentata dal pensiero relativo alla sfera emotiva e affettiva, ma anche a quella sessuale. Se parlare di sesso in Italia è ancora un tabù sotto moltissimi punti di vista, farlo in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Sesso Pagamento Persone Disabilit224