Servizio pubblico svolto con evidente generosità | riconoscimento al prefetto Carnevale

BRINDISI - È stato conferito ieri (venerdì 5 dicembre 2025), al prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, il Premio Capitello 2025 - IX edizione, promosso da Cisl Taranto Brindisi e Adiconsum territoriale con sottotitolo “Brindisi sceglie: Partecipazione, Responsabilità, Legalità, Prossimità, Dialogo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche questi approfondimenti

“La famiglia non va lasciata da sola.Gli operatori del servizio pubblico e dei SerD hanno un ruolo importante.Le Comunità, insieme a loro, offrono alle famiglie alternative impegnative ma concrete ed entusiasmanti.Comunità Incontro è un luogo esemplare, e s - facebook.com Vai su Facebook

Clamoroso! La miniserie da servizio pubblico sulla sicurezza sul lavoro, #LAltroIspettore, vince con quasi 3 milioni e batte lo show di Canale 5. Pur chiudendo dopo, #GigiEVanessaInsieme scendono a 2.238.000 e 17% (-2 milioni e -4,2 punti da #20AnniCheS Vai su X

Privato con funzioni pubbliche: è incaricato di pubblico servizio e può commettere peculato - La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Novara con la quale l’imputato è stato ritenuto colpevole del reato di peculato cui all’art. Segnala diritto.it

Il riconoscimento dell’anzianità di servizio nel pubblico impiego - La Suprema Corte si esprime in merito ad un tema di estrema importanza e attualità vista la materia di cui si tratta, ribadendo un concetto fondamentale: l’anzianità di servizio può essere ... Come scrive diritto.it

Servizio pubblico, un bene comune che viene reso fragile - I cento anni della radio e i settanta della tv avrebbero potuto essere una buona occasione di riflessione per la Rai, una circostanza per mettere a punto il ruolo del servizio pubblico, per ritrovare ... corriere.it scrive

Servizio pubblico e informazione nelle lingue minoritarie. Se ne parla a Gorizia - Il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo nel dare voce alle minoranze linguistiche storiche riconosciute dalla legge 482 del 1999. Segnala msn.com