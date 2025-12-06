Servizio pubblico svolto con evidente generosità | riconoscimento al prefetto Carnevale

Brindisireport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - È stato conferito ieri (venerdì 5 dicembre 2025), al prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, il Premio Capitello 2025 - IX edizione, promosso da Cisl Taranto Brindisi e Adiconsum territoriale con sottotitolo “Brindisi sceglie: Partecipazione, Responsabilità, Legalità, Prossimità, Dialogo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

