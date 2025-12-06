Serie Rai sul rapimento di Kassam ultimo ciak con Marco Bocci e Antonia Desplat
Tempo di lettura: < 1 minuto It’s wrap! Si è concluso ieri, dopo 56 intensi giorni di lavorazione, il viaggio produttivo della serie Rai ‘ 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam ‘, realizzata da Rai Fiction e Bim Produzione e diretta da Carlo Carlei. Una produzione che ha attraversato la Campania trasformando borghi, strade e luoghi simbolo in set capaci di ricreare gli ambienti e le atmosfere della Sardegna degli anni ’90. Le ultime scene sono state girate nel Sannio tra Melizzano e Telese con i protagonisti Marco Bocci, Antonia Desplat e il piccolo Filippo Papa. La produzione ha toccato anche numerosi altri comuni della Campania come Atena Lucana, Petina e Sicignano degli Alburni, quest’ultimo protagonista di scene particolarmente suggestive grazie alla presenza dei mamutones e degli issohadores, le celebri maschere del carnevale di Mamoiada, in Sardegna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
