Serie C Lo sfogo di Rota | Vr Trasporti non ha colpe per la liquidazione

Rota non ci sta. L'ex presidente del Rimini, a seguito dei recenti sviluppi che hanno visto negato il dissequestro delle quote biancorosse da parte del Tribunale di Milano in ragione del debito mai sanato proprio con la vecchia proprietà, lo stesso Rota scandisce: "Le dichiarazioni susseguitesi negli ultimi giorni da parte dei soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella vicenda del Rimini calcio e che vorrebbero ascrivere a Vr Trasporti Srl la responsabilità della messa in liquidazione della società sono prive di ogni fondamento e, soprattutto, propalate dai loro autori nella piena consapevolezza della loro non veridicità – così Rota –.

