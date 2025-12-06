Serie C Livorno-Arezzo in diretta LIVE

Gli ultimi tre risultati utili consecutivi, uniti all'estromissione dal torneo del Rimini, hanno permesso al Livorno di portarsi fuori dalla zona playout tornando a respirare. Gli amaranto, rinvigoriti dall'arrivo in panchina di Roberto Venturato, sono adesso chiamati a dare continuità per. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

