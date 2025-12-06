Serie C | Livorno-Arezzo 2-1 le pagelle | Dionisi immenso Noce leader della difesa

Un pomeriggio da sballo. Il Livorno, all'Armando Picchi, fa l'impresa e batte per 2-1 l'Arezzo capolista nel derby toscano. A decidere la sfida, giocata con intensità e cattiveria agonistica dagli amaranto, le reti di Dionisi e Noce.Seghetti 7: più sicuro rispetto ad altre uscite, è bravo, in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

