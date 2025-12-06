Serie C il difensore dopo la fallimentare esperienza coi galletti va verso la D Pistoiese Forlì tanti saluti a Pellizzari | risolto il contratto
È già terminata l’avventura di Stefano Pellizzari a Forlì. Ne ha dato notizia il club di viale Roma spiegando che le parti hanno "trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto". Svincolatosi dal Renate, Pellizzari (nella foto) era giunto alla corte di Miramari ai primi di luglio per aggiungere esperienza e solidità a un pacchetto arretrato imbottito di esordienti in C, ma non ha mai convinto. Per lui 10 gettoni, di cui 9 in campionato e uno in Coppa Italia, per un totale di appena 438’ scanditi da errori madornali. Su tutti l’assist involontario a Leonetti costato il rovinoso ko del Galletto col Campobasso, corsaro di rimonta (2-3) al ‘Morgagni’, ma anche il liscio da cui è scaturita la ripartenza mortifera che ha consentito all’Arzignano di violare Forlì (0-1) in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
