Serie B quindicesima giornata | probabili formazioni e dove vedere le partite in tv

Roma, 6 dicembre 2025 – Si avvicina il 15° turno di Serie B: i primi due match si giocheranno domani, mentre lunedì andranno in scena le restanti otto partite. La prima gara sarà quella tra Empoli e Palermo, un big match che vedrà affrontarsi la sesta e la settima forza del campionato: in caso di vittoria, i rosanero raggiungerebbero il Modena e il Cesena al terzo posto, in caso di sconfitta verrebbero agguantati proprio dai toscani. Si prosegue poi con Sampdoria – Carrarese, in programma per le 19:30, ma la maggior parte del turno di giocherà lunedì 8 dicembre. Alle 12:30 si disputerà Modena – Catanzaro, mentre alle 15 ben cinque gare: Padova – Cesena, Frosinone – Juve Stabia, Mantova – Reggiana, Monza – Sudtirol e Avellino – Venezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B, quindicesima giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite in tv

