Serie A Women Roma-Juventus 1-1 Pinto risponde a Bergamaschi | gol e highlights

La Juventus Women torna da Roma con un 1-1 che profuma di maturità, carattere e consapevolezza. Contro le giallorosse, le bianconere hanno saputo soffrire, reagire e prendersi un punto pesante, frutto di una prestazione cresciuta minuto dopo minuto e di una ripresa giocata con coraggio e qualità. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

