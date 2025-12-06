Serie A Mauro individua le tre possibili squadre per lo Scudetto Ecco quali sono le favorite

L'ex calciatore e ora opinionista tv Massimo Mauro ha parlato della lotta scudetto, svelando le tre squadre favorite per la vittoria finale. Ecco quali sono quelle che ha rivelato al quotidiano 'La Stampa'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, Mauro individua le tre possibili squadre per lo Scudetto. Ecco quali sono le favorite

Contenuti che potrebbero interessarti

Portalecce. . GIALLOROSSI ALLA RADIO Don Mauro Carlino commenta il campionato di serie A dell'unione sportiva Lecce. Ospite in studio il giornalista Oronzo Cristian Guarino. - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, Fiorentina-Napoli 1-3: esordio con gol per Hojlund, Conte fa tre su tre - Il Napoli fa tre su tre e nella terza giornata di Serie A manda ko a domicilio la Fiorentina, battuta 3- sportmediaset.mediaset.it scrive

Serie D, tre società non presentano ricorso per l’iscrizione: la Cos spera nel ripescaggio - Sono tre le società che non hanno presentato la documentazione richiesta per l'iscrizione in Serie D: si tratta di Avezzano, Castelnuovo Vomano e FC Matera. Come scrive unionesarda.it

Serie A: tre turni di stop a Rodriguez del Como, due a Fabregas - Tre giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, al giocatore del Como Jesus Rodriguez, espulso nel match contro la Cremonese "per aver colpito con ... Secondo ansa.it

Serie A, Genoa-Lazio 0-3: Sarri ritrova il sorriso e i tre punti - A inizio ripresa il Genoa tenta l’arrembaggio immediato e al 57’ guadagna un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Romagnoli. Scrive sportmediaset.mediaset.it