Tre anticipi del sabato: i viola di Vanoli ospiti del Sassuolo, i nerazzurri di Chivu ricevono il Como e quelli di Palladino sfidano il Verona La quattordicesima giornata del campionato di Serie A si apre con i tre anticipi del sabato. A dare il via alle danze alle ore 15 a Reggio Emilia saranno il Sassuolo che ha conquistato un solo punto nelle ultime due partite e la Fiorentina ultima in classifica. Lautaro Martinez, Kean e Lookman (foto Ansa) – Calciomercato.it Aperitivo con il derby lombardo da alta classifica tra l’ Inter, a caccia di un successo per riprendersi almeno per una notte la prima posizione, e la sorpresa Como che punta al colpaccio per agganciare i nerazzurri di Chivu in graduatoria e candidarsi ad un posto per la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Serie A: l'Inter stende il Como. Verona-Atalanta 3-1: prima vittoria per gli scaligeri