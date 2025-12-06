Serie A | l’Inter stende il Como Verona-Atalanta 3-1 | prima vittoria per gli scaligeri
Tre anticipi del sabato: i viola di Vanoli ospiti del Sassuolo, i nerazzurri di Chivu ricevono il Como e quelli di Palladino sfidano il Verona La quattordicesima giornata del campionato di Serie A si apre con i tre anticipi del sabato. A dare il via alle danze alle ore 15 a Reggio Emilia saranno il Sassuolo che ha conquistato un solo punto nelle ultime due partite e la Fiorentina ultima in classifica. Lautaro Martinez, Kean e Lookman (foto Ansa) – Calciomercato.it Aperitivo con il derby lombardo da alta classifica tra l’ Inter, a caccia di un successo per riprendersi almeno per una notte la prima posizione, e la sorpresa Como che punta al colpaccio per agganciare i nerazzurri di Chivu in graduatoria e candidarsi ad un posto per la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Serie A, Inter-Como 4-0: gol di Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto Stadio Giuseppe Meazza
Inter, Lautaro Martinez ha segnato contro 29 squadre diverse in Serie A. Le uniche contro cui ha giocato e non ha mai segnato sono Como e Chievo Verona (ma giocò solo 16 minuti)
Inter-Como 4-0: la squadra di Chivu stende quella di Fàbregas nel segno dei gol di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Çalhanoglu e Carlos Augusto - L'Inter si porta in vetta alla classifica almeno per una notte e batte 4-