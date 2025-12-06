SERIE A 2025 2026 | LE PARTITE DELLA 14° GIORNATA CANALI ORARI E TELECRONACA

Torna il grande calcio della Serie A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni giornata, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. SABATO 6 DICEMBRE 2025 Ore 15:00. Sassuolo-Fiorentina – in diretta su DAZN. Telecronaca di Riccardo Mancini e Cristian Brocchi. Ore 18:00. Inter-Como – in diretta su DAZN. Telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Stramaccioni. Ore 20:45. Hellas Verona-Atalanta – in diretta su DAZN. Telecronaca di Alberto Santi e Fabio Bazzani. DOMENICA 7 DICEMBRE 2025 Ore 12:30. Cremonese-Lecce – in diretta su DAZN. Telecronaca di Luca Farina. Ore 15:00. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SERIE A 2025/2026: LE PARTITE DELLA 14° GIORNATA. CANALI, ORARI E TELECRONACA

