Serie A 14ma giornata | Inter-Como 4-0
19.58 L'Inter passa almeno la notte da capolista. A San Siro, Como battuto 4-0. Si attendono risposte di Milan e Napoli. Lariani fermi a 24 punti. Buon avvio Inter: Lautaro prova il pallonetto, Butez chiude su Barella. Il 'Toro' trova il gol dopo cavalcata di Luis Henrique (11'). Il Como non punge, ma parte bene nella ripresa:chanche per Douvikas e Valle. Ma raddoppia l'Inter: corner di Dimarco, tocco ravvicinato di Thuram (59'). Lariani sulle gambe. Calhanoglu segna di destro (80'), poker di Carlos Augusto (86'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
